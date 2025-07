Nella statua della Maddalena di Donatello segni di malattia rara.

Probabilmente affetta da una malattia rara: volto scavato, occhi infossati, capelli lunghi e ispidi, estremamente magra al punto che i muscoli e tendini sono a fior di pelle, aspetto invecchiato, vene in evidenza. La Maddalena penitente scolpita da Donatello tra il 1453 e il 1455 si discosta significativamente dall'iconografia classica della Santa. Non solo: a un'attenta analisi visiva, l'opera presenta tutti i segni distintivi della lipodistrofia, una malattia caratterizzata da perdita di tessuto adiposo. L' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, insieme all' Osservatorio Malattie Rare (Omar) e al Ministero della Cultura, ha pubblicato sulla rivista Journal of Endocrinological Investigation uno studio paleopatologico che indaga proprio il legame tra la famosa scultura lignea, conservata al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, e questa patologia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

