Nel ricordo di Paolo Borsellino | omaggio floreale in piazza Castello

Sabato 19 luglio alle ore 10 presso la stele dedicata al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta sita in piazza Castello, il Coordinamento di Fratelli d'Italia Città di Reggio Calabria depositerà un omaggio floreale in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la.

Al via i lavori per il nuovo asilo nido comunale in via Paolo Borsellino: un progetto strategico per l’infanzia e la rigenerazione urbana a Baronissi - La Sindaca Anna Petta: “Un passo importante per rigenerare il territorio e migliorare i servizi alle famiglie”.

Giovanni e Paolo. Aldilà di Falcone e Borsellino - A memoria di Falcone e Borsellino. Il Circolo San Bartolomeo di Merlengo propone alla cittadinanza il testo teatrale “Giovanni e Paolo.

Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, sospeso da TikTok per 10 anni: “Farò in tempo a morire” - Sospensione decennale senza spiegazioni. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, ha reso pubblica una decisione scandalosa della piattaforma TikTok: il suo account è stato sospeso fino al 16 aprile 2035, una sospensione di ben dieci anni, definita ironicamente ‘temporanea’ dallo stesso Borsellino.

18 LUGLIO, COMMEMORAZIONE STRAGE DI VIA D'AMELIO Venerdì 18 luglio la comunità sanmaurese si ritroverà per commemorare il trentatreesimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti

Un fiore per non dimenticare: così Assisi ha reso omaggio a Paolo Borsellino; Toritto Rende Omaggio a Falcone e Borsellino con una “Giornata della Legalità ”; Cerimonia in memoria del giudice Borsellino e dei caduti al servizio dello Stato.

Reggio Calabria, l'omaggio di Fratelli d'Italia a Paolo Borsellino: iniziativa di Fdi a Piazza Castello - Il Coordinamento di Fdi di Reggio Calabria depositerà un omaggio floreale in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio

A Gioia Tauro cerimonia per ricordare il Giudice Paolo Borsellino - La Federazione Provinciale diFratelli d'Italia rende omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in difesa dello Stato