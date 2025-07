Nel pieno dell' estate il live degli Zero Assoluto | un rito collettivo a due passi dal mare

OSTUNI - Ci sono canzoni che non hanno bisogno di tempo: restano lì, in un angolo della memoria, pronte a tornare vive alla prima nota. E quando succede, è come se tutto si riaccendesse. Succederà sabato 16 agosto, nella cornice della Masseria Aranceto, a Rosa Marina di Ostuni, dove gli Zero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: zero - pieno - estate - assoluto

Molesta una donna in pieno centro a Milano e poi picchia i poliziotti: arrestato 26enne - Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato perché accusato di aver molestato una donna di 29 anni a Milano.

LA7 CRESCE PIÙ DI TUTTI E FA IL PIENO CON RAI1 DEI VERI TARGET PREGIATI (ALTRO CHE TC) - La7 non si ferma più. Ascolti uniti a credibilità e rigore giornalistico dal TgLa7 di Enrico Mentana a Otto e Mezzo di Lilli Gruber passando per Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo.

Putin si compiace del suo 9 maggio pieno di ospiti - Vladimir Putin ha preso la parola davanti alla Piazza, con ventinove leader internazionali alle sue spalle – dall’inizio dell’aggressione contro l’Ucraina, gli spalti non erano mai stati tanto gremiti di delegazioni internazionali.

PROGRAMMA ESTATE 2025 LEONFORTE-ASSORO-NISSORIA Per la prima volta in assoluto, i comuni di Assoro, Leonforte e Nissoria hanno creato cartellone estivo UNICO. Nel rispetto della storia e delle tradizioni di ogni comunità , abbiamo voluto evit Vai su Facebook

Rose Villain e Zero Assoluto protagonisti del Ferragosto Dorgalese 2025: tutto il programma; ASSISI SUMMER FESTIVAL 2025, ARRIVANO ZERO ASSOLUTO E MUSICA DA SPIAGGIA; Club Tour 2024, Zero Assoluto in concerto al Viper Theatre di Firenze.

Assisi summer festival, Zero Assoluto e musica da spiaggia - Il piazzale della Rocca Maggiore di Assisi è pronto a diventare una sorta di spiaggia, dove ascoltare bella musica, socializzare e ballare davanti a tramonti e panorami spettacolari. ansa.it scrive

v Zero Assoluto, concerto-evento a Milano - Rockol - Il prossimo 20 maggio gli Zero Assoluto, il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, torneranno finalmente ad esibirsi dal vivo, dopo sei anni, con un concerto al Fabrique di ... Secondo rockol.it