Negozi storici in provinica La macelleria Panatti da record È nata nella città del Mera nel 1898

Con i 591 nuovi ingressi di negozi (300), locali (159) e botteghe artigiane (132) che operano senza interruzioni da almeno 40 anni, sale a 4.477 il numero delle attività inserite nell’albo regionale delle attività storiche. La Regione Lombardia conferisce il titolo di "Attività Storica e di Tradizione" dal 2004: quest’anno 31 quelle riconosciute per la provincia di Sondrio con l’ultimo decreto regionale, in base alle domande pervenute e approvate. Tra queste spicca – non potrebbe essere diversamente - la Macelleria Salumeria Panatti di via Paolo Bossi a Chiavenna, che ha aperto i battenti nel 1898. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

