‘Ndrangheta nove arresti in Calabria contro il narcotraffico | 47 milioni di euro sequestrati

Un altro duro colpo alla ‘ndrangheta e al narcotraffico internazionale. Nove persone sono state arrestate con l’accusa, a vario titolo, di aver promosso, diretto, finanziato, organizzato e realizzato un intenso traffico internazionale di sostanze stupefacenti dal Sudamerica. Contestualmente, il gip del Tribunale di Catanzaro, ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto dei reati contestati, quantificato in oltre 47 milioni di euro, e di fabbricati e terreni il cui acquisto non risulta giustificato dai redditi dichiarati dai sodali, per un valore complessivo di circa 600mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - ‘Ndrangheta, nove arresti in Calabria contro il narcotraffico: 47 milioni di euro sequestrati

'Ndrangheta a San Siro, chiesti nove anni per l'ex capo ultrà Beretta: uccise Antonio Bellocco - Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha chiesto di condannare a 9 anni di reclusione Andrea Beretta, ex capo ultras dell'Inter, arrestato e in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco del 4 settembre 2024, nel processo con rito abbreviato alle curve di San Siro.

Blitz antidroga a Roma, nove arresti: i narcos della capitale e gli affari con ‘ndrangheta e Nord Europa - Nove persone sono finite in carcere con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Lotta al narcotraffico con 37 arresti in due diverse operazioni, a Napoli e Reggio Calabria. A Napoli i poliziotti della #Squadramobile hanno arrestato 20 persone, mentre a Reggio Calabria sono 17 quelle finite in manette. Per saperne di più leggi i dettagli nell' Vai su Facebook

‘Ndrangheta, sgominata rete del narcotraffico internazionale: 9 arresti e sequestri per oltre 47 milioni di euro - Le attività investigative hanno ricostruito il periodo operativo del sodalizio tra maggio 2020 e marzo 2021, con oltre 1 tonnellata di cocaina movimentata e più di 200 kg di hashish, nonché 17 ... Come scrive primapress.it

Traffico internazionale di cocaina, coinvolto anche il porto di Genova. Nove arresti in Calabria legati all’'ndrangheta - Operazione della Guardia di Finanza contro la cosca Gallace, nve arresti per traffico internazionale di droga. Si legge su ilsecoloxix.it