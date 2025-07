Ndoye il Bologna è fermo sui 45 milioni | il Napoli ha proposto 30 milioni più Zanoli CorSport

Il Napoli continua a seguire insistentemente Dan Ndoye del Bologna. Gli azzurri vorrebbero infatti un altro esterno da affiancare a Politano, Neres e l’ultimo arrivato Lang. Le richieste dei rossoblù restano ancora alte, ma il club emiliano è interessato a Zanoli di proprietà del Napoli e rientrato dal prestito al Genoa. Il Napoli ha offerto 30 milioni più Zanoli per Ndoye. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Lo svizzero, 24 anni, è l’uomo d’oro del Bologna: 45 milioni è stata la prima richiesta; mentre la prima proposta sussurrata dal Napoli è stata 30 più Zanoli. Basi sulle quali lavorare, poi tutto dipenderà dalla valutazione che i club daranno al terzino destro finito in quota rossoblù. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ndoye, il Bologna è fermo sui 45 milioni: il Napoli ha proposto 30 milioni più Zanoli (CorSport)

