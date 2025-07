L’associazione Ncc Italia esprime grande soddisfazione per l’annuncio del dicastero per l’evangelizzazione riguardante il pellegrinaggio degli autisti, che si terrĂ il prossimo 25 luglio, in concomitanza con la festivitĂ di San Cristoforo, patrono dei viaggiatori. “Questa iniziativa che accoglie la nostra richiesta – riferisce una nota – rappresenta un’importante opportunitĂ per valorizzare e celebrare il lavoro degli autisti, che ogni giorno si dedicano al servizio della comunitĂ . San Cristoforo è un simbolo di protezione e guida per tutti coloro che viaggiano, e il pellegrinaggio sarĂ un momento di riflessione, preghiera e condivisione per tutti coloro che svolgono la professione di autista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ncc Italia: proclamato pellegrinaggio degli autisti nel giorno di San Cristoforo