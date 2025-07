Nazzareno Orlando è il nuovo Presidente del Conservatorio di Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento comunica che, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, prot. n. 457 del 17 luglio 2025, è stato nominato il Dott. Nazzareno Orlando quale Presidente dell’Istituzione per il triennio 2025–2028, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. Il Dott. Orlando, già assessore alla cultura, operatore teatrale, regista, progettista culturale e divulgatore, è figura di riferimento per la cultura locale e nazionale, con una lunga e riconosciuta esperienza nel mondo della programmazione artistica, della comunicazione e dell’innovazione in ambito culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

