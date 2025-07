Nazioni Unite mostra in Triennale | L’arte ha il potere di cambiare Disuguaglianze la chiave di volta

Marina Ponti, direttrice della Campagna di azione delle Nazioni Unite, in un mondo in cui le diseguaglianze aumentano sembra un miraggio poter cambiare le cose. Che speranza abbiamo? "In realtĂ moltissima, ci sono nel mondo sempre molte piĂą persone e realtĂ che perseguono il cambiamento, una maggioranza silenziosa che crede in un mondo piĂą sostenibile, piĂą giusto e piĂą pacifico. La speranza è coraggio, è ciò che ci fa agire. Giustizia sociale e climatica sono in cima alle prioritĂ , certo sono importanti anche temi universali come il lavoro, la nutrizione, gli oceani, l’agricoltura ma se c’è un tema che è trasversale, che risolve molte di queste sfide è proprio il tema delle diseguaglianze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nazioni Unite, mostra in Triennale: "L’arte ha il potere di cambiare. Disuguaglianze, la chiave di volta"

In questa notizia si parla di: nazioni - unite - cambiare - mostra

Cina-Russia: Xi esorta i due Paesi a salvaguardare l’autorita’ delle Nazioni Unite e a difendere gli interessi dei Paesi in via di sviluppo - Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato oggi che la Cina e’ pronta a collaborare con la Russia per salvaguardare l’autorita’ e lo status delle Nazioni Unite, e difendere con determinazione i diritti e gli interessi delle due nazioni e quelli dei Paesi in via di sviluppo di fronte all’unilateralismo e alla prepotenza.

Israele chiude le scuole gestite dalle Nazioni Unite a Gerusalemme Est - La polizia israeliana ha chiuso tre scuole delle Nazioni Unite a Gerusalemme Est, tre mesi dopo l’entrata in vigore del divieto imposto da Israele alle attività dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).

Guterres “Le Nazioni Unite sono un miracolo vivente” - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Le Nazioni Unite sono un miracolo vivente, e le donne e gli uomini dell’ONU danno vita a questo miracolo ogni giorno e ovunque, forgiando la pace, affrontando la povertà , la fame e le malattie, promuovendo i diritti umani, fornendo aiuti salvavita e impegnandosi per rendere la nostra organizzazione più forte”.

Gli Stati Uniti hanno battuto un altro colpo contro il multilateralismo: con l’imposizione delle sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, gli USA hanno compiuto un g Vai su Facebook

Nazioni Unite, mostra in Triennale: L’arte ha il potere di cambiare. Disuguaglianze, la chiave di volta; Netanyahu: Cessate il fuoco di 2 mesi in cambio di metà ostaggi - Netanyahu: Cessate il fuoco di 2 mesi in cambio di metà ostaggi; Come è andata la Conferenza Onu sugli Oceani a Nizza.

Nazioni Unite, mostra in Triennale: "L’arte ha il potere di cambiare. Disuguaglianze, la chiave di volta" - Marina Ponti, direttrice della Campagna d’azione delle Nazioni unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Scrive ilgiorno.it

La relatrice delle Nazioni Unite Albanese: 'Le sanzioni Usa per Gaza violano mia immunità' - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha dichiarato che le sanzioni impostele da Washington a seguito delle sue critiche alla posizione della ... Riporta ansa.it