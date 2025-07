Nato | in preparazione il trasferimento delle unità Patriot a Kiev

Milano, 18 lug. (askanews) - "Le istruzioni che mi sono state date sono state di cominciare il più rapidamente possibile". Il neo comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR) e comandante del Comando Europeo degli Stati Uniti, il generale Alexus Grynkewich ha tenuto il 17 luglio il discorso inaugurale alla conferenza LANDEURO, presso il Centro Congressi Rhein Main di Wiesbaden, in Germania dove ha confermato che gli sono state fornite le istruzioni per consegnare i Patriot all'Ucraina il più rapidamente possibile, dando seguito all'annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump all'inizio di questa settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato: in preparazione il trasferimento delle unità Patriot a Kiev

Guerra in Ucraina news, Trump invia i Patriot a Kiev, ma paga la Nato. E Berlino cambia ancora idea: “Niente missili Taurus” - Washington, 14 luglio 2025 - Donald Trump invierà in Ucraina sistemi di difesa antiaerea Patriot, ma pagherà la Nato.

I Patriot che Trump darà a Zelensky li paga la Nato - Il consigliere speciale degli Stati Uniti Keith Kellogg è a Kiev The post I Patriot che Trump darà a Zelensky li paga la Nato appeared first on L'Identità .

Trump minaccia sanzioni secondarie al 100% contro Mosca. I primi Patriot per Kiev a giorni e accordo coordinato con Nato - Donald Trump ha minacciato sanzioni secondarie al 100% per chi commercia con la Russia. Al Congresso é in discussione un disegno di legge che prevede sanzioni secondarie sino al 500%.

