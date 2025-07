Nascono i primi 3 hub urbani e di prossimità un passo strategico per il rilancio del commercio riminese

Il Comune di Rimini rafforza la propria strategia di rilancio del tessuto urbano e commerciale con il riconoscimento, da parte della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge Regionale, dei primi tre hub: un hub urbano (Rimini Centro) e due hub di prossimità (Marina Centro e Regina Elena). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: primi - prossimità - rilancio - nascono

Nascono i primi 3 hub urbani e di prossimità , un passo strategico per il rilancio del commercio riminese; Commercio, nascono i primi hub urbani e di prossimità per rigenerare i centri storici e i borghi; Nuova vita per i centri storici . Nascono i primi sei ’hub urbani’. La Regione ci mette 14 milioni.