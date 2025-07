Nasce la coalizione Dalla parte dei crostacei il biologo | Anche loro soffrono nell'acqua bollente

I crostacei provano dolore e soffrono, ma in Italia possono ancora essere venduti vivi e uccisi in acqua bollente. Per chiedere maggiori tutele nasce “Dalla parte dei crostacei”, una coalizione di 9 associazioni che chiede il riconoscimento legale della loro sensibilitĂ e nuove regole di protezione. Lo spiega il coordinatore della coalizione Lorenzo Fruscella. 🔗 Leggi su Fanpage.it