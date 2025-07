Nasce il parco giochi Gino Strada | un luogo di pace e sorrisi per i bambini

Un nuovo spazio dedicato ai piĂą piccoli e ispirato ai valori della solidarietĂ e della pace. Sabato 19 luglio 2025, alle ore 17, verrĂ inaugurato ufficialmente il Parco Giochi “Gino Strada”, situato in Via Pietro Nenni. Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che ha scelto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

COMUNICATO STAMPA Inaugurazione del nuovo Parco Giochi “Gino Strada” sabato 19 luglio 2025 Presente Simonetta Gola Strada, direttrice della comunicazione di EMERGENCY Sabato 19 luglio 2025 alle ore 17:00, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo Vai su Facebook

