Fuori dalla palazzina a due piani a Ciribella di Lugo, all’alba di ieri mattina, c’erano gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna, i colleghi del Commissariato di Lugo e le unitĂ cinofile della Finanza. Con decreto di perquisizione e ordinanza di custodia cautelare in carcere alla mano, erano pronti per bloccare e arrestare Cristian Alvarez, quarantenne di origine dominicana presunto vertice di una rete di narcotrafficanti smantellata dalla Polizia di Stato di Treviso, coordinata dal pm Michele Permunian. Ordinanze di custodia cautelare in carcere erano destinate anche a due fratelli lughesi dominicani d’origine, rispettivamente di 24 e 44 anni, risultati però irreperibili, forse fuggiti nel loro Paese d’origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Narcotraffico, capobanda arrestato a Ciribella