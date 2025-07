Napoli Terremoto di magnitudo 4 in città e ai Campi Flegrei

Ore 9.14 la terra nei Campi Flegrei ha ripreso a tremare. Una scossa di magnitudo 4.0 avvertita in tutta la città di Napoli. Molte le segnalazione ricevuta dai vigili del fuoco. Ma fortunatamente non si registrano né feriti né gravi danni. Non la più forte delle scosse registrate recentemente. l'ultima lo scorso 30 giugno era stata 4.6. In molti si sono riversati sulle strade. Tra gli abitanti dei Campi Flegrei, ormai, prevale la rassegnazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, Terremoto di magnitudo 4 in città e ai Campi Flegrei

In questa notizia si parla di: campiflegrei - napoli - magnitudo - città

#Terremoto Forte scossa a #Napoli. Al momento, riporta l'Ansa, non si conoscono magnitudo ed epicentro del sisma che è stato avvertito in tutta la città Aggiornamento ore 10:00: INGVterremoti: magnitudo 4.0 nell'area dei #CampiFlegrei, profondità di 2,5 k Vai su Facebook

#CampiFlegrei - Una scossa di magnitudo 4 è stata avvertita questa mattina alle 9:14 in tutta la città e in provincia. #Terremoto #Napoli #Bradisismo #Sisma #ProtezioneCivile #Paura #NanoTV Vai su X

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita in tutta Napoli: la magnitudo è 4.0. Gente in strada per la paura: «Sembrava una bomba»; Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 4.0. Gente in strada a Napoli; Napoli, scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.0: avvertita in tutta la città.