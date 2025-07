Napoli i soldi di Osimhen sono già spesi | il ds Manna li reinveste così

Un addio annunciato, una strategia già scritta. Il Napoli si muove in anticipo e guarda avanti. E i soldi di Osimhen? Considerateli pure già spesi. (AnsaFoto) – serieanews.com Ormai ci siamo. Victor Osimhen è sempre più vicino all’addio. La trattativa con il Galatasaray va avanti da giorni, ma il Napoli ha le idee chiare: 40 milioni subito, altri 35 a rate semestrali. È questa la richiesta, ed è su questa base che si sta provando a chiudere. E la sensazione è che si chiuderà . Magari tra uno sconto e qualche altra concessione, ma si chiuderà . 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, i soldi di Osimhen sono già spesi: il ds Manna li reinveste così

In questa notizia si parla di: napoli - soldi - osimhen - spesi

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Alvino: “Napoli merita fiducia, basta negatività . De Bruyne? Scelta di vita, non solo soldi” - Alvino: “Napoli merita fiducia, basta negatività . De Bruyne? Scelta di vita, non solo soldi” Le parole del giornalista Carlo Alvino, in diretta a ‘Terzo Tempo … L'articolo Alvino: “Napoli merita fiducia, basta negatività .

Napoli: Soldi per la lotteria di quartiere. Carabinieri arrestano 34enne per tentata estorsione - L’uomo si era presentato a casa di una lontana parente nel Quartiere di Napoli Pianura e le chiede 30 euro per partecipare alla lotteria del “cartellone”.

E niente, i Kebab che hanno portato dalla Turchia non era buoni per #DeLaurentiis Juventus siamo gli unici che paghiamo con soldi veri e subito. Vedete di portare #Osimhen a Torino. #Napoli #Bandesciem Vai su Facebook

La vera storia di De Laurentiis che iscrive a bilancio una plusvalenza di 75 milioni per Osimhen e della Juventus che implora Vlahovic di accettare una buonuscita per andarsene Se i 91,6 milioni spesi per il bomber serbo sono andati completamente bruciati, Vai su X

Monte ingaggi e stipendi Napoli 2025/26; Napoli, c'è anche la firma di Osimhen. L'agente: Record del club, aspettiamo l'annuncio; Napoli, Osimhen alimenta il rimpianto: in estate varrà solo 75 milioni.

Osimhen verso il Galatasaray, clausole accettate: il Napoli ora attende la documentazione (Pedullà) - Trattativa avanzata tra Napoli e Galatasaray per Osimhen: clausole, cifre e tempi dell’operazione. Riporta ilnapolista.it

Alvino perplesso: "Dilettanti allo sbaraglio o tentativo maldestro di raggirare il Napoli?" - In un post su X il giornalista sportivo Carlo Alvino ha commentato l'esito negativo della trattativa per il passaggio di Osimhen al Galatasaray. msn.com scrive