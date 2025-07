Napoli forte scossa di terremoto di Magnitudo 4.0 | paura e gente in strada

ABBONATI A DAYITALIANEWS Terremoto ¬†a Napoli e ai Campi Flegrei, oggi 18 luglio. Una forte scossa √® stata avvertita dalla popolazione alle ore 9.14. Nessuna chiamata al momento ai vigili del fuoco, segno che, fortunatamente, non dovrebbero esserci danni. Dopo alcuni giorni di tregua la terra torna a tremare ancora. Profondit√† 2.4 km. Magnitudo 4.0 con epicentro in zona Dazio a Pozzuoli. La gente √® scesa in strada a Napoli. √ą in corso uno sciame sismico, si stanno verificando altre scosse di assestamento di lieve entit√†. Solo tanta paura, poca accelerazione sugli edifici. L'articolo Napoli, forte scossa di terremoto di Magnitudo 4. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com ¬© Dayitalianews.com - Napoli, forte scossa di terremoto di Magnitudo 4.0: paura e gente in strada

In questa notizia si parla di: napoli - forte - scossa - terremoto

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07 - Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli e nei comuni della.

Terremoto, forte scossa 4.4 ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli. Evacuata l'Università Federico II a Fuorigrotta e molte scuole - Una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4 è stata avvertita oggi, martedì 13 maggio 2025, alle ore 12:08 a Napoli e nell?area dei Campi Flegrei.

Forte scossa di terremoto avvertita in tutta Napoli #napoli #terremoto #18luglio Vai su X

Torna la paura a #Napoli dopo la nuova forte scossa di #terremoto nell’area dei #CampiFlegrei. Magnitudo 4.6, epicentro a #Bacoli, dove un costone... Vai su Facebook

Ancora terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa e gente in strada anche a Napoli; Forte scossa di terremoto a Napoli e provincia, in corso sciame sismico; Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli.

Una nuova forte scossa di terremoto a Napoli - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia dopo le 9,15. Lo riporta msn.com

Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita anche nella zona dei campi Flegrei. Gente in strada - Non si conoscono al momento la zona dell'epicentro e la magnitudo. Da msn.com