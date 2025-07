Napoli chiede soldi ai genitori e lancia piatti e bicchieri contro il muro | arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel quartiere Pianura, a Napoli, per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e convivente con i genitori anziani e la sorella, ha reagito con violenza al rifiuto dei familiari di consegnargli denaro. Napoli, chiede soldi ai genitori . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, chiede soldi ai genitori e lancia piatti e bicchieri contro il muro: arrestato 40enne

In questa notizia si parla di: napoli - genitori - chiede - soldi

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - Un bambino di nove anni è stato sorpreso a guidare una mini moto da cross nella zona pedonale di largo Berlinguer, in centro a Napoli.

Napoli centro: a nove anni in sella ad una minicross da 100 cc., denunciati i genitori - Napoli. Il bambino era nella zona pedonale in sella a una mini moto con una cilindrata da 100 cc. Il mezzo sequestrato perché da pista.

Napoli, a 9 anni guida mini-moto nella zona pedonale: denunciati i genitori - (Adnkronos) – Ad appena 9 anni, sfreccia in pieno centro in sella a una mini moto con una cilindrata da 100 in zona pedonale a Napoli: i Carabinieri denunciano i genitori.

Mario Paciolla, cooperante napoletano dell'Onu, fu trovato morto in Colombia il 15 luglio del 2020. Oggi, a 5 anni dalla morte, un corteo a Napoli chiede... Vai su Facebook

Cinque anni senza Mario, Napoli non archivia e chiede la verità ; Chiudono in casa la figlia perché fidanzata con una donna, arrestati i genitori a Napoli; L'Inps chiede restituzione del bonus nido, genitori in rivolta.

Pianura, aggredisce e vessa i genitori per denaro: arrestato 40enne - A Pianura, quartiere ai piedi della collina dei Camaldoli, un quarant'enne è stato arrestato per aver tentato di estorcere soldi ai genitori minacciandoli, ... Si legge su msn.com

Casalnuovo di Napoli, chiede soldi ai genitori, ma ha il divieto di ... - Un 39enne di Casalnuovo di Napoli con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto poiché inottemperante verso il divieto di custodia cautelare a cui era sottoposto. Lo riporta ilmattino.it