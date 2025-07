Napoli aggredisce i genitori per soldi | arrestato 40enne a Pianura

Minacce e violenze in famiglia per ottenere denaro: uomo finisce in carcere dopo mesi di maltrattamenti. Napoli – Scene di ordinaria violenza domestica nel quartiere Pianura, dove un uomo di 40 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo da mesi vessava i propri genitori e la sorella, con richieste continue di denaro. La rabbia esplodeva ogni volta che riceveva un rifiuto: piatti scagliati contro il muro, bicchieri infranti, posaceneri lanciati e mobili danneggiati erano diventati una costante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

