Musicista cesenate | Compongo per gli ebrei

Dopo la composizione di musiche per il teatro, di colonne sonore per il cinema, per documentari e sigle televisive, con riconoscimenti di rilievo in Italia e all’estero, Davide Caprelli, accompagna con le sue creazioni anche un cartone animato di recente produzione. Il versatile compositore cesenate, insegnante di scuola superiore, laureato in pianoforte al Conservatorio Maderna, è stato infatti chiamato dal centro i produzione video e cinematografica Larcadarte di Palermo, a realizzare la soundtrack di " Storia di Sergio ". Si tratta di un toccante film di animazione per la regia di Rosalba Vitellaro, tratto dal libro delle sorelle Andra e Tatiana Bucci (sopravvissute alla Shoah ), e della scrittrice e giornalista Alessandra Viola, pubblicato da Rizzoli, che racconta la storia di venti bambini ebrei vittime degli esperimenti di Josef Mengele, tra cui appunto Sergio, che durante le persecuzioni razziali della seconda guerra mondiale, fu deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

