di Riccardo Bruni Un palco sotto le stelle, nel magico centro storico di Siena. Piazza del Campo diventa un teatro a cielo aperto per una programmazione di eventi straordinaria. Otto spettacoli internazionali, fino alla fine del mese, a partire da stasera con il Concerto per l’Italia, proposto dall’ Accademia Chigiana nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy. Si esibirà l’ Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta dal maestro James Conlon, in programma Rachmaninov affidato alla pianista Lilya Zilberstein, Gershwin e Bernstein. Domenica alle 21.30 ‘Siena Vox Una: la Città canta Carmina Burana di Carl Orff’, promosso dall’Unione Corale Senese Ettore Bastianini in collaborazione con Amat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Musica e cinema. Piazza del Campo. Un teatro a cielo aperto