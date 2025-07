Musica arte e creatività | a Lanciano c' è il festival Santa Ritmo 167 motivi per venire a trovarci

“Santa Ritmo, 167 buoni motivi per venire a trovarci” è il festival che si tiene sabato 20 luglio, a partire dalle 19, in piazza Giovanni Paolo II (di fronte alla chiesa) nel quartiere Santa Rita. L'evento fa parte del cartellone “Lanciano Estate 2025”. Tutto parte da un numero: 167, un codice. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: santa - lanciano - festival - ritmo

Lanciano sassi dal cavalcavia di Santa Barbara: adolescenti nei guai - Lancio di sassi da un cavalcavia della superstrada a Santa Barbara nel pomeriggio di ieri 16 maggio. Un automobilista ha allertato la polizia dopo che il suo veicolo è stato colpito da una pietra, che ha danneggiato il vetro.

Colori, creatività e comunità : il 2 giugno si rigenera la piazza di Santa Rita a Lanciano - Il 2 giugno il quartiere santa Rita di Lanciano sarà protagonista di una giornata all’insegna della rigenerazione urbana, dell’arte e della partecipazione.

Festival Santa Ritmo 19 Luglio 2025 presso piazza Giovanni Paolo II - quartiere Santa Rita Lanciano Vai su Facebook

Musica, arte e creatività : a Lanciano c'è il festival Santa Ritmo, 167 motivi per venire a trovarci; Quasi mezza Italia ad Antrodoco per il Festival Nazionale dei Tamburi Medievali; Capodanno in piazza a Chieti con Giuliano Palma in concerto.

La Settimana Santa di Pasqua a Lanciano - Notizie - Ansa.it - Intensa devozione e 416 anni di tradizione per la suggestiva Settimana Santa di Lanciano che parte domenica delle Palme. ansa.it scrive

SANTA MARINELLA FULMINACCI/ Analisi del testo canzone: ritmo crescente ... - Debutta al Festival di Sanremo Fulminacci, cantautore romano, con il brano “Santa Marinella”, una proposta interessante e alternativa a quelle ascoltate fin qui sul palco del teatro Ariston ... Come scrive ilsussidiario.net