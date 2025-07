Grande successo per la prima serata di Stresa Festival, 64esima edizione, con direzione artistica di Mario Brunello, nell’inedita location del piazzale dell’Artiglieria dell’ Isola Bella, con un concerto che riflette la tradizione e la modernitĂ della musica irlandese con protagonista il violinista Martin Hayes coadiuvato dalla violoncellista connazionale Kate Ellis. Stasera, nella Loggia del Cashmere dell’Isola Madre, si esibisce il Pacific Quintet, formazione di soli fiati, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno che propone personali arrangiamenti di capolavori come West Side Story e il Barbiere di Siviglia, nonchĂ© del Tombeau de Couperin di Ravel e una composizione del pianista turco Fazil Say. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Musica antica e sonorità contemporanee. Ecco lo ’Stresa Festival’