Multa inversione e 52 punti persi | un camionista ha lasciato sulla Regina più che il carico

Proseguono senza sosta i controlli lungo la statale 340 Regina da parte della polizia stradale di Como, impegnata con il distaccamento estivo attivato in Tremezzina e previsto dall’ordinanza del questore di Como. L’arteria, particolarmente trafficata in estate per la forte vocazione turistica del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: regina - multa - inversione - punti

Divieti sulla Statale Regina, maxi multa al bus turistico - Tremezzina, 27 aprile 2025 – Proseguono i controlli sulla statale Regina per verificare il rispetto dell’ordinanza che impone ai mezzi pesanti di circolare solo in alcune fasce orarie e seguendo una direzione prestabilita, verso Como o verso Colico, per evitare incroci pericolosi all’interno delle strettoie di Tremezzina.

Maxi multa per il bus turistico che anziché trovarsi a Stresa violava l'ordinanza sulla Regina - Proseguono serrati i controlli della polizia di Stato di Como lungo la SS 340 Regina per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle ordinanze in vigore.

Maxi multa sulla statale Regina: bus turistico fermato e stangato di oltre 2mila euro - Questa mattina la polizia di Stato di Como ha dato esecuzione a un piano operativo straordinario per garantire la sicurezza del traffico e la viabilità sulla SS 340 Regina.

Multa, inversione e 52 punti persi: un camionista ha lasciato sulla Regina più che il carico; Multa e sospensione patente, i rischi della retromarcia al casello; Tremezzina, domenica di multe sulla Regina: dietro front per un pullman e una roulotte.

