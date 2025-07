Mourinho | Voglio tornare ad allenare in Portogallo al culmine della mia carriera

Il tecnico del Fenerbahçe, José Mourinho, ha ribadito la sua intenzione di tornare un giorno ad allenare in Portogallo, suo Paese natale. . Ai microfoni di Sport Tv, l’ex allenatore della Roma ha commentato: «Tornerò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma arriverà quel momento. Non perché mi sento vicino alla fine della mia carriera, ma piuttosto perché ne sono lontano. Voglio venire in Portogallo al culmine della mia carriera, in buona salute e in piena forma fisica e mentale». Sarebbe per lui la prima volta da quando ha lasciato il Porto nel 2004. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

