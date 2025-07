Mountain Climber’s Shirt by Avista | eleganza urbana e anima outdoor in un capo iconico

La nuova camicia Avista: design essenziale, dettagli tecnici e tessuti sostenibili. Unisce spirito metropolitano e funzionalità outdoor per uno stile autentico. Iconica, essenziale, funzionale: la nuova shirt Avista incarna l’equilibrio tra urban design e spirito outdoor. Una proposta che ridefinisce lo streetwear urbano con una collezione da cui spicca una camicia che combina rigore estetico, cura artigianale e materiali sostenibili. Mountain Climber’s Shirt è pensata per chi si muove tra natura e metropoli, il capo esprime un nuovo equilibrio tra tecnica e design, offrendo ampio comfort e uno stile autentico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mountain Climber’s Shirt by Avista: eleganza urbana e anima outdoor in un capo iconico

In questa notizia si parla di: shirt - avista - outdoor - mountain

AVISTA Mountain Climber’s Shirt. - Il confine tra città e montagna si assottiglia sempre di più, e AVISTA lo sa bene… Il brand italiano di abbigliamento urban outdoor presenta la Mountain Climber’s Shirt, una camicia che ridefinisce il concetto di activewear maschile, sposando rigore estetico e funzionalità outdoor.

NORMCORE: nasce AVISTA, il primo brand italiano di abbigliamento urban outdoor.

Mountain Climber’s Shirt by Avista: eleganza urbana e anima outdoor in un capo iconico - Unisce spirito metropolitano e funzionalità outdoor per uno stile autentico ... Da lopinionista.it