MotoGP risultati e classifica FP1 GP Cechia 2025 | Marquez domina Bagnaia insegue con il terzo tempo

Si apre nel segno di Marc Marquez il weekend di Brno, con lo spagnolo che ha siglato la miglior prestazione assoluta nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. 1’54?606 il tempo realizzato dal leader della generale, che si è avvicinato dunque a pochi millesimi dal suo record del circuito datato 2019. Il fuoriclasse di Cervera, dopo aver perso i primi venti minuti del turno su asfalto umido per un problema tecnico alla sua GP25, si è esaltato nell’ultimo run della FP1 con gomme slick sfruttando al meglio l’evoluzione della pista (sempre piĂą asciutta e performante) e rifilando almeno sei decimi al resto della griglia grazie ad un ultimo giro impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Cechia 2025: Marquez domina, Bagnaia insegue con il terzo tempo

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming - Nessuna pausa per la MotoGP, che correrà anche settimana prossima. Allo scopo di avere la massima visibilità mediatica si sfrutta il pertugio lasciato dalla Formula 1 (ferma sino a fine mese) e, con l'obiettivo di razionalizzare gli spostamenti, si rimane nell'Europa centrale.

MotoGP, GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 luglio a Brno - Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, il Motomondiale si rimbocca le maniche in vista dell'ultima tappa prima delle vacanze estive.

MotoGP, la tirannia di Marc Marquez scalfita da Brno? Numeri mostruosi, come nel 2014, quando proprio in Cechia arrivò una battuta d'arresto… - Abbiamo raggiunto la metà esatta della stagione 2025 di MotoGP. Undici gare sono andate in archivio, altrettante devono essere disputate.

