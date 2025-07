MotoGP Marc Marquez davanti a Miller e Bagnaia nelle FP1 a Brno Martin 17° al rientro

Al ritorno nel circuito ceco, lo spagnolo inizia alla grande centrando il primo tempo nei minuti finali della sessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, Marc Marquez davanti a Miller e Bagnaia nelle FP1 a Brno. Martin 17° al rientro

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa.

MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti - Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP.

MotoGp: Francia; Marc Marquez domina libere 1, quarto Bagnaia - Prime libere del Gran Premio di Francia classe MotoGp nel segno della Ducati ufficiale di Marc Marquez.

MotoGp: Marc Marquez vince in Germania davanti al fratello Alex e a Bagnaia - Moto - http://Ansa.it Vai su X

Sachsenring Pre Qualifiche MotoGP Un Super Diggia davanti ai Marquez! Ma Marc lavora per il passo gara. Che fatica Bagnaia! Vai su Facebook

Marquez: Pace con Valentino? Non dipende solo da me. Tornare a Jerez l'errore più grande

MotoGp 2025, Gp Germania: Marc Marquez domina la gara davanti al fratello Alex - Marc Marquez domina il Gp Germania di MotoGp, undicesimo appuntamento del mondiale. Riporta msn.com

Marc Marquez con la Ducati vince il GP di Germania davanti al fratello Alex e a Bagnaia - Il sei volte campione del mondo della MotoGp, lo spagnolo Marc Márquez, ha festeggiato oggi la sua 200ª gara nella classe regina con una vittoria nel Gran Premio di Germania ... Secondo msn.com