MotoGp Brno Bagnaia può battere i due Marquez nella Sprint? Le quote

Dodicesimo appuntamento della stagione per la classe maggiore del motomondiale: Pecco, ancora alla ricerca della condizione migliore, ci riprova.

Motogp, Martin torna in pista: test a Misano con vista Brno - Bologna, 7 luglio 2025 – Jorge Martin sempre più vicino al rientro. Il campione del mondo in carica non ha potuto difendere il titolo conquistato nel 2024 a causa di tre brutte cadute e Aprilia non si è goduta neanche un solo attimo dell’investimento fatto per contendere a Ducati il primato.

Martin, altro passo verso Brno: mercoledì in pista con l’Aprilia MotoGP a Misano - Dopo il test di Montmelò su un'Aprilia stradale, Jorge tornerà a girare ma stavolta con la RS-GP. Lo spagnolo sfrutterà la nuova norma che consente ai piloti infortunati di ritrovare confidenza con la moto prima del ritorno in gara

Martin, test a Misano e ok dei medici: correrà in MotoGP a Brno - Dopo i 64 giri effettuati sull'Aprilia RS-GP, arriva l'ok per il rientro dopo l'ultimo infortunio. Dovrà però passare un ulteriore check nel giovedì che anticipa il weekend del 20 luglio

Marc Márquez su Ducati completa il weekend perfetto al Sachsenring con una vittoria ? Alex Márquez e Francesco Bagnaia completano il podio del GP di Germania della MotoGP Scopri qui tutti i risultati e la classifica del campionato aggiornata

MotoGP, Bagnaia: "Il primo obiettivo è lottare per il secondo posto" - MotoGP: "So di non avere il potenziale che avevo nel 2024 e stiamo lavorando molto bene con la squadra. Si legge su gpone.com

MotoGp, Bagnaia: "Brno una delle piste più belle. Il lavoro fatto sulla moto l'ha migliorata" - In Repubblica Ceca ci sarà poi anche il ritorno in sella di Jorge Martin, fermo da mesi dopo la caduta in Qatar. Lo riporta msn.com