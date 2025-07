Inizia nel segno della Leopard Racing il weekend dedicato al GP della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena presso il circuito di Brno. In occasione della prima sessione di prove libere infatti ad imporsi è stato David Almansa, seguito dal compagno di squadra Adrian Fernandez. Nello specifico il centauro ha fermato il cronometro girando in 2:13.933, precedendo così di +0.115 il connazionale, il quale si è piazzato non senza sorprese davanti alla DENSSI RACING – BOE di Cormac Buchanan, terzo a +0.463. Al quarto posto si è invece posizionato Noah Dettwiler (CIP Green Power) abile a raccogliere uno scarto di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3: Almansa svetta nella prima sessione di libere a Brno, decimo Guido Pini