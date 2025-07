Annunciata la giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre prossimi. Presieduta dal regista e sceneggiatore americano Alexander Payne, sarĂ composta altri sei membri, tra cui cinque cineasti e un’attrice. Tra di loro c’è anche l’italiana Maura Delpero, vincitrice nel 2024 del Leone d’Argento – Gran premio della Giuria per Vermiglio, che le ha permesso di ricevere anche il suo primo David di Donatello. Con lei ci saranno il regista iraniano Mohammad Rasoulof, autore de Il seme del fico sacro premiato dalla giuria al Festival di Cannes 2024, e la brasiliana Fernanda Torres, protagonista del film Io sono ancora qui di Walter Selles per cui ha vinto il Golden Globes. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mostra del Cinema di Venezia, Maura Delpero nella giuria internazionale