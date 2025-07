Morto a 58 anni nel carcere di Prato | mistero sulle cause del decesso

Prato, 18 luglio 2025 – Un altro episodio gravissimo scuote la Casa Circondariale “La Dogaia” di Prato. Questa mattina è stato rinvenuto senza vita il corpo di un detenuto rumeno di 58 anni, all’interno della sezione isolamento, dove stava scontando una sanzione disciplinare. Secondo quanto comunicato, l’uomo aveva precedenti per violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce e lesioni personali. La fine pena era prevista per il 24 febbraio 2026. Aveva preso parte attiva alla rivolta scoppiata nel penitenziario lo scorso 5 luglio ed era stato trovato in possesso di armi rudimentali. All’interno della cella non sono stati ritrovati strumenti che possano far pensare a un gesto suicida – nessuna corda, né lacci – e al momento non si esclude alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto a 58 anni nel carcere di Prato: mistero sulle cause del decesso

