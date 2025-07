Morto a 17 anni in moto studente bagnino ed ex portiere | A giugno aveva salvato un uomo in mare

Ravenna, 18 luglio 2025 – “ Che disastro, Azdin era un ragazzo d’oro, con genitori fantastici, gli volevano bene tutti. La polisportiva esprime cordoglio e si stringe alla famiglia”. Francesco Stucci, allenatore-presidente della Endas ‘Monti’ di Ravenna è affranto quando ricorda quel ragazzone alto un metro e novanta che aveva giocato a calcio in via Gulli, morto ieri in un incidente stradale. “Poi lo scorso anno aveva deciso di smettere per dedicarsi alla palestra – afferma l’allenatore Beppe Pregnolato che alla notizia della tragedia era incredulo –. Io lo avevo conosciuto prima al Cre estivo multisport al centro Aquae di Porto Fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto a 17 anni in moto, studente bagnino ed ex portiere: “A giugno aveva salvato un uomo in mare”

