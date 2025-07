Morta la mamma di Kate Beckinsale | Era la bussola della mia vita

Judy Loe, la mamma dell’attrice Kate Beckinsale, è morta all’etĂ di 78 anni dopo la diagnosi di cancro al quarto stadio. La Beckinsale ha annunciato la sua scomparsa con un post su Instagram, dove si dice paralizzata dal dolore: solo un anno fa, alla mamma era stato diagnosticato il cancro, e l’attrice aveva trascorso gli ultimi mesi al suo fianco, cantando per lei. Kate Beckinsale, morta la mamma Judy Loe a 78 anni. Kate Beckinsale ha condiviso il post su Instagram solo perchĂ©, dopo aver registrato il certificato di morte, la notizia della scomparsa dell’amatissima mamma Judy sarĂ di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morta la mamma di Kate Beckinsale: “Era la bussola della mia vita”

