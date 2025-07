Morricone il figlio Marco svela l’uomo dietro il genio | Era mio padre ma tra me e lui una distanza siderale

PRATOVECCHIO "Era mio padre, ma tra me e lui c’era una distanza siderale". Con queste parole, dense di emozione e mistero, Marco Morricone apre il libro dedicato al padre Ennio. Una frase che racchiude il cuore di una storia familiare, ma anche il ritratto inedito di un uomo che ha segnato il Novecento musicale come pochi altri. Ed è da quella ‘distanza’ che prenderà forma la serata-evento "Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre", (Sperling & Kupfer), in programma stasera alle ore 21 in Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio (ingresso libero). L’appuntamento, rientra nella rassegna Aspettando Naturalmente Pianoforte, organizzata dall’associazione Pratoveteri, e si annuncia come uno dei momenti più intensi del programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morricone, il figlio Marco svela l’uomo dietro il genio: "Era mio padre ma tra me e lui una distanza siderale"

