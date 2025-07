Mondiali nuoto di Singapore 2025 | Paltrinieri e Taddeucci vincono l’argento anche nella 5 km di fondo

Storica doppietta per l’Italia ai Mondiali nuoto di Singapore 2025. Dopo l’argento conquistato nella 10 km di fondo, i due azzurri hanno bissato la medaglia anche nella 5 km maschile e femminile, vinte rispettivamente dal tedesco Florian Wellbrock e dall’australiana Moesha Johnson, che si erano imposti anche nella 10 km. MONDIALI NUOTO DI SINGAPORE 2025: LA 5 KM DI FONDO MASCHILE La prova è stata dominato per i primi tratti dall’ungherese David Betlehem che ha attaccato fin dalle prime bracciate, trascinando con sè Wellbrock. Al penultimo giro il tedesco ha preso il comando delle operazioni seguito da Paltrinieri, costretto a contendersi un posto sul podio con Olivier, Guidi e l’australiano Kyle Lee. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiali nuoto di Singapore 2025: Paltrinieri e Taddeucci vincono l’argento anche nella 5 km di fondo

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - singapore - fondo

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #GregorioPaltrinieri #Mondialinuoto2025 Gregorio Paltrinieri non nuoterà ai Mondiali in vasca: l’esito degli esami medici e il programma a Singapore: Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento nella 10 km ai… h Vai su X

BRACCIATE IRIDATE Non potevano aprirsi in un modo piĂą bello i Mondiali di nuoto di fondo a Singapore! Ieri Paltrinieri e Taddeucci hanno conquistato due splendidi argenti nelle 10 km! Gregorio, Ginevra: quanto vi donano quelle medaglie! #ItaliaT Vai su Facebook

Mondiali World Aquatics Singapore 2025: tutti i risultati e le medaglie dell’Italia; Mondiali di nuoto, bis d'argento per Paltrinieri e Taddeucci. Medaglia anche nella 5 km fondo; Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con quattro argenti dal nuoto di fondo.

Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 Km fondo a Singapore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 Km fondo a Singapore ... Segnala tg24.sky.it

Mondiali di nuoto, bis d'argento per Paltrinieri e Taddeucci. Medaglia anche nella 5 km fondo - Gregorio Paltrinieri non finisce mai di stupire ed è medaglia d'argento nella 5 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. Scrive msn.com