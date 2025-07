Mondiali nuoto artistico 2025 il programma di domani 19 luglio | orari tv italiani in gara

Nella giornata di oggi è finalmente partito il Mondiale di nuoto artistico 2025. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, sono stati disputati i primi preliminari del solo tecnico e del duo tecnico femminile. Domani la rassegna iridata proseguirĂ con i preliminari del team free e con le prime finali del solo tecnico maschile e del solo tecnico femminile. Questa mattina il Mondiale dell’Italia è iniziato nel migliore dei modi, con Enrica Piccoli che ha centrato la finale del solo tecnico femminile chiudendo il suo preliminare all’ottavo posto, con uno score di 237.000 punti. L’azzurra proverĂ a dire la sua anche nell’ultimo atto che verrĂ disputato domani, anche se la lotta per le medaglie sembra giĂ chiusa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali nuoto artistico 2025, il programma di domani (19 luglio): orari, tv, italiani in gara

