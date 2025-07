Il Mondiale di nuoto artistico 2025 ha finalmente vissuto la sua prima giornata di gare. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, dopo i preliminari del solo tecnico femminile, sono andati in scena anche i preliminari del duo tecnico femminile. 39 coppie si sono infatti sfidate per ottenere l’accesso alla finale, in programma lunedì 21 luglio. Andiamo a scoprire i risultati. La coppia che ha ottenuto lo score più alto è stata quella austriaca, formata dalle gemelle Anna-Marie ed Eirini-Marina Alexandri, con ben 305.1684 punti, di cui 181.3684 di elementi e 123.8000 di impressione artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali nuoto artistico 2025: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero si qualificano per la finale del duo tecnico