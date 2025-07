Mondiali nuoto 2025 Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 km

Ai Mondiali di nuoto 2025, in corso a Singapore, Gregorio Paltrinieri è medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere, dopo l’argento di due giorni fa nella 10 chilometri. L’azzurro ha gareggiato con una piccola frattura alla terza falange dell’anulare della mano sinistra e ha chiuso in 57’29?30, secondo a 2?90 dal tedesco Florian Wellbrock (57’26?40). Bronzo al francese Marc Antoine Olivier (57’30?40).? BIS D'ARGENTO!?? Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento anche nella 5 km. È la sua diciottesima medaglia mondiale. Cuore, coraggio e classe: è Greg!? #azzurri #federnuoto #italfondo #openwater #AQUASingapore2025 pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali nuoto 2025, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 km

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

