Mondiali di nuoto Paltrinieri d’argento con il dito rotto La mia gara più dura

Non lo scopriamo certo oggi ma Gregorio Paltrinieri ha ancora una volta dimostrato il suo talento e soprattutto a forza mentale che supera il dolore fisico: pur con il quarto dito della mano sinistra dolorante per una piccola frattura alla terza falange, il 30enne campione italiano ha vinto la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore nella 5 km bissando il successo di due giorni fa sulla 10 km. Le parole di Paltrinieri. Con il tempo di 57'29"3 è stato secondo soltanto al tedesco Florian Wellbrock che ha conquistato l'oro. Al termine della sua gara, l'olimpionico italiano ha dichiarato che quella odierna è stata " la gara piĂą dura della mia carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiali di nuoto, Paltrinieri d’argento con il dito rotto. "La mia gara piĂą dura"

