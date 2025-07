Mondiali di nuoto intramontabile Paltrinieri | pazzesca anche Taddeucci

I Mondiali di nuoto a Singapore procedono a ritmi serrati con Paltrinieri e Taddeucci che regalano nuove gioie all’Italia: che gara degli azzurri. I Mondiali di nuoto stanno procedendo a Singapore secondo il fitto programma stilato e pensato nei minimi dettagli. Nella notte italiana sono andate in scena le gare della 5 km, sia maschile sia femminile, in cui sia Paltrinieri sia Taddeucci hanno dato spettacolo. Entrambi gli azzurri sono saliti sul podio e hanno conquistato un’importantissima medaglia d’argento. L’intramontabile Paltrinieri si è riconfermato dopo l’argento ottenuto nella 10km; mentre la Taddeucci è riuscita a ripetersi dopo il successo conquistato nella distanza olimpica. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato con un dito fratturato, hanno vinto altre due medaglie d’argento ai Mondiali di nuoto di Singapore Vai su X

BRACCIATE IRIDATE Non potevano aprirsi in un modo piĂą bello i Mondiali di nuoto di fondo a Singapore! Ieri Paltrinieri e Taddeucci hanno conquistato due splendidi argenti nelle 10 km! Gregorio, Ginevra: quanto vi donano quelle medaglie! #ItaliaT Vai su Facebook

