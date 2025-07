Mondiali di nuoto doppio argento per l’Italia nella 5 km | Paltrinieri campione con un dito rotto

Nonostante una frattura alla mano, Gregorio Paltrinieri continua a scrivere la sua leggenda. L'azzurro ha conquistato la medaglia d'argento nella 5 chilometri in acque libere ai Campionati mondiali di Singapore, chiudendo a soli 2"90 dal tedesco Florian Wellbrock (57'26"40), che centra il terzo oro iridato consecutivo sulla distanza. Terzo il francese Marc-Antoine Olivier, staccato di 4 secondi netti. Per Paltrinieri, già secondo nella 10 km di due giorni fa, è il terzo argento consecutivo nei 5 km mondiali: un risultato eccezionale, soprattutto alla luce dell' infortunio al quarto dito della mano sinistra, rimediato proprio all'inizio della 10 km.

