Mondiali di Nuoto di Fondo Taddeucci super nella 5 km | l’Azzurra si prende l’argento e replica il podio della 10

Singapore, 18 luglio 2025 – Non solo Gregorio Paltrinieri (leggi qui), ma anche Ginevra Taddeucci. E ancora una volta, insieme ed entrambi, salgono sul podio della gara dei 5 km individuale ai Mondiali di Nuoto di Fondo, dopo l’argento avuto nella 10 km. E’ un successo italiano per i due atleti che, nelle loro gare singole, salgono sul podio e aumentano allori preziosi in bacheca. La Taddeucci replica il podio allora e lo fa nei 5 km, con carattere e tanta volontà. L’Azzurra, bronzo olimpico a Parigi 2024, aggiunge una medaglia preziosa tutta sua con il crono di 1h02’02?3: “C’ho provato perché vedevo la mia avversaria faticare – spiega la ventottenne fiorentina, come riporta federnuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - fondo - taddeucci

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci argento anche nella 5 km dei Mondiali 2025. Johnson imbattibile - Vai su X

BRACCIATE IRIDATE Non potevano aprirsi in un modo più bello i Mondiali di nuoto di fondo a Singapore! Ieri Paltrinieri e Taddeucci hanno conquistato due splendidi argenti nelle 10 km! Gregorio, Ginevra: quanto vi donano quelle medaglie! #ItaliaT Vai su Facebook

Mondiali di nuoto, bis d'argento per Paltrinieri e Taddeucci. Medaglia anche nella 5 km fondo; Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci argento nella 10km ai Mondiali di Singapore 2025 · Nuoto di fondo; Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci replica l’argento ai Mondiali anche nella 5 km!.

Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 Km fondo a Singapore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 Km fondo a Singapore ... tg24.sky.it scrive

Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci vincono ancora: argento nella 5 km - Ancora due medaglie d’argento per l’Italia ai Mondiali di nuoto in acque libere, in corso a Singapore. Come scrive corrieredellosport.it