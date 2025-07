Mondiali di Nuoto di Fondo Paltrinieri immenso nella 5 km | conquista l’argento e la diciottesima medaglia iridata in carriera

Singapore, 18 luglio 2025 – C’è ancora Greg sul podio e stavolta nella gara dei 5 km al Mondiale di Nuoto di Fondo, in svolgimento a Singapore. L’Azzurro delle Fiamme Oro, che si allena al Polo Natatorio di Ostia guidato da Coach Fabrizio Antonelli, dopo l’argento avuto nella 10 km (leggi qui), lotta contro gli avversari e il dolore al dito, rotto nei scorsi giorni. Con la dovuta fasciatura alla mano, Paltrinieri viaggia spedito verso il podio e si prende l’argento iridato. E fa il secondo podio e la seconda medaglia di competizione, siglano la conquista della diciottesima medaglia mondiale in carriera con il tempo di 57’29”3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

