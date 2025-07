Mondello Meli Forza Italia | Il parcheggio non può chiudere alle 20 chiesta una modifica all' orario

“Mondello è il cuore pulsante dell’estate palermitana, una borgata amata da cittadini e turisti. È difficile comprendere come, proprio in un luogo così vitale per la nostra città , si possa decidere di chiudere il parcheggio principale (in via Mongibello) alle ore 20, proprio quando la serata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mondello, il parcheggio Mongibello chiuso di nuovo alle 20: "Commercianti penalizzati" - L'anno scorso dopo le proteste all'inizio dell'estate, l'apertura del parcheggio Mongibello di Mondello ad agosto era stata prolungata anche nelle ore notturne.

Mondello, Meli (Forza Italia): Il parcheggio non può chiudere alle 20, chiesta una modifica all'orario.

Mondello, intesa tra Amat e associazioni di categoria per i parcheggi: agevolazioni per turisti, lavoratori e clienti - È stata formalizzata una lettera di intenti tra l’amministrazione comunale, l’Amat e le associazion ... Segnala palermotoday.it

Mondello, siglato il contratto per i lavori di riqualificazione della piazza - PALERMO – È stato firmato oggi il contratto per il conferimento dell’appalto per il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello alla ditta Pisciotta Costruzioni s. Si legge su msn.com