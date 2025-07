Minacciati con un coltello e costretti a salire in auto | sequestro di persona ad Ardea

Ardea, 18 luglio 2025 – I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, che dispone la c ustodia cautelare in carcere per un 33enne e una 25enne di Aprilia, ritenuti responsabili di rapina e sequestro di persona. Il provvedimento cautelare scaturisce da una denuncia acquisita presso la Tenenza dei Carabinieri, a seguito della quale i Carabinieri hanno condotto una serie di accertamenti che hanno consentito di identificare l’uomo, giĂ noto alle forze dell’ordine, e la donna quali autori di una rapina aggravata dall’utilizzo di armi, sequestro di persona e lesioni personali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

