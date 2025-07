Minaccia moglie con una catena per avere 100 euro | arrestato 39enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Si arma di una grossa catena, normalmente usata per ancorare i ciclomotori: obiettivo, “convincere” la moglie a consegnargli 100 euro. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato l’uomo nonostante un tentativo di fuga. È accaduto a Torre del Greco, dove il personale in servizio alla stazione radiomobile della locale caserma è intervento a seguito di una segnalazione. Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, l’uomo (un 39enne) pretendeva 100 euro dalla consorte, minacciando la donna con una catena di ferro che presentava un grosso lucchetto all’estremità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minaccia moglie con una catena per avere 100 euro: arrestato 39enne

