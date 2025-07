Minacce su TikTok al sindaco di Catania Enrico Trantino per le ganasce in via Santa Sofia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trantino: «Rischio emulazione. Dispiace che certi video arrivino alla mia famiglia». Un video diventato virale su TikTok ha scatenato la polemica a Catania. Un uomo, visibilmente infuriato per le ganasce applicate alla sua auto, parcheggiata irregolarmente in via Santa Sofia, ha rivolto gravi insulti e minacce al sindaco Enrico Trantino. «La prima volta che ti vedo ti apro la testa con colpi di casco. Non ho paura nĂ© dei carabinieri nĂ© della polizia.», si sente dire nel video. L’autore è un residente catanese che protesta contro i provvedimenti presi contro la sosta selvaggia in una delle principali vie d’accesso al Policlinico universitario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Minacce su TikTok al sindaco di Catania Enrico Trantino per le ganasce in via Santa Sofia

In questa notizia si parla di: tiktok - catania - trantino - minacce

Catania, insulti su TikTok per il sindaco Trantino dopo le ganasce alle auto in via Santa Sofia: «Ti spacc...; Trantino minacciato in un video: e lui mangia a 4 ganasce; Minacce e insulti al sindaco di Catania nel video virale su Tiktok per ganasce alle auto.

Catania, insulti su TikTok per il sindaco Trantino dopo le ganasce alle auto in via Santa Sofia: «Ti spacco la testa col casco» - Sulla vicenda Trantino presenterà una querela alla polizia postale. lasicilia.it scrive

Catania, minaccia il sindaco per le ganasce all’auto: scattano le indagini - CATANIA – In un video, diventato virale su Tik Tok, insulta pesantemente il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e poi lo minaccia: “La prima volta che ti vedo ti apro la testa con colpi di casco, non ... Come scrive livesicilia.it