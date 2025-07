Milinkovic Savic al Napoli è arrivata la svolta | cosa manca per la chiusura della trattativa

Il Napoli è pronto a mettere a segno un nuovo colpo. Di seguito le ultimissime su Milinkovic Savic e sul possibile passaggio in azzurro. Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Il club azzurro, fresco vincitore dello Scudetto, non ha alcuna intenzione di arrestare il proprio mercato in entrata. Non a caso, nelle ultimissime ore, si starebbe provando a piazzare un nuovo colpo. Il nome più caldo resta quello di Vanja Milinkovic-Savic, ormai sempre più in uscita dal Torino. Savic si avvicina al Napoli: la data della possibile chiusura. Il Napoli batte un altro colpo e rinforzo anche la porta azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Milinkovic Savic al Napoli, è arrivata la svolta: cosa manca per la chiusura della trattativa

In questa notizia si parla di: savic - napoli - milinkovic - arrivata

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli guarda con interesse al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia granata.

Milinkovic-Savic al Napoli: l’affare che coinvolge altri due club - Il club azzurro continua a lavorare sul mercato alla ricerca di top player: Milinkovic-Savic è il grande obiettivo per una trattativa che coinvolge altri due club Milinkovic-Savic al Napoli: l’affare che coinvolge altri due club (Ansa Foto) – SerieAnews Il primo luglio è una data ancora lontana, anche se la finestra dei primi giorni di giugno può già consentire operazioni.

Calciomercato, nuova big per Milinkovic-Savic: Napoli beffato - Milinkovic-Savic non vede l’ora di essere protagonista in Europa. Addio decisivo in vista della prossima stagione, spunta una nuova big d’Europa Novità importanti per il futuro del portiere serbo del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, che è pronto a fare le valigie in estate.

L’acquisto di Milinkovic-Savic per 18 milioni da parte del Napoli è forse passato troppo in secondo piano. Spendere una tale cifra per quello che ad oggi è un secondo portiere, è sinonimo di grande squadra, e la richiesta non può che essere arrivata da Antoni Vai su Facebook

SPORTITALIA – MILINKOVIC-SAVIC, ACCORDO TOTALE CON IL NAPOLI. ORA L’INTESA CON IL TORINO; SPORTITALIA - Pedullà : Napoli, arriva Lucca, poi avanti per Milinkovic-Savic e Ndoye; ??PORTIERI. Frenata per Milinkovic-Savic, ma il Napoli ci riproverà .

Milinkovic Savic al Napoli, CdS - Si chiude in questo weekend: cifre e dettagli. Domani Ngonge sarà del Torino - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la questione entrerà nel vivo in questo f ... Da msn.com

Napoli scatenato sul mercato: dopo Beukema è il turno di Milinkovic-Savic - Il centrale, ormai ex Bologna, fa le visite e parte. Secondo corrieredellosport.it