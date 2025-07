Si è chiusa con un bilancio piĂą che positivo la 41ÂŞ edizione di Milano Unica, il salone di riferimento per i tessuti e gli accessori d’alta gamma, che dall’8 al 10 luglio ha animato gli spazi di Fiera Milano Rho. Un’edizione importante non solo per i numeri – in crescita sia sul fronte degli espositori che su quello della partecipazione internazionale – ma anche per il segnale di fiducia che ha lanciato in un contesto globale ancora segnato da incertezze economiche e tensioni geopolitiche. Presentate le collezioni AutunnoInverno 2026-2027, con un focus, come da tradizione, su eccellenza manifatturiera, innovazione sostenibile e ricerca estetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano Unica 41. L’alta gamma guarda al futuro